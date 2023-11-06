لزيادة الوعي.. "سدايا" تصدر تقريرًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة

وللذكاء الاصطناعي التوليدي استخدامات جمّة في التعليم منها على سبيل الذكر لا الحصر: إنتاج محتوى غني ومتنوع من خلال بيانات متعدّدة الأنواع، منها: النصوص (التلخيص والإجابة على الأسئلة)، والصور (توليد الصورة من النص ومعالجة الصور وتحسين دقة الصور)، ومقاطع الفيديو (توليد الفيديو من نص أو صورة وتحسين الفيديو)، والكلام (توليد الكلام من النص والتعرف على الكلام وتعديل الكلام) لكن ذلك لا يعني الاعتماد الكلي على قدرات هذه التقنيات، إذ يشوبها مخاوف مثل: عدم دقة بعض المعلومات، واحتواء النماذج على تحيزات، واحتمالية انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن ضعف القدرات الحسابية والمنطقية مقارنة بإمكانيات العقل البشري.