طقس نهاية الأسبوع.. لا تزال الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة على هذه المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية)، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)؛ في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك).