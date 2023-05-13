"الدوسري" يُشيد بجهود وسائل الإعلام التي شاركت في عمليات الإجلاء من السودان

عبّر وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن شكره لجميع وسائل الإعلام التي شاركت في عمليات الإجلاء من السودان، ونقلت الصورة كاملة عن العطاء الإنساني للمملكة.
وقال الدوسري عبر حسابه في تويتر بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ11.184 شخصًا: أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري "الإخبارية" و"العربية" و"الشرق" و"واس"، ومنهم زميلي محمد شيخ مراسل "الإخبارية" الذي تَعَرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله.
وأضاف: فخورون بمبدعينا الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص.
وكان الزميل محمد شيخ مراسل "الإخبارية" قد سقط إثر وعكة صحية ألمّت به أثناء نقل مباشر لوقائع وصول إحدى سفن جلالة الملك عبر قاعدة الملك فيصل البحرية، وعلى الفور تم نقله عبر فريق طبي وعاد لممارسة عمله بعد ساعات.