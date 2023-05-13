"الدوسري" يُشيد بجهود وسائل الإعلام التي شاركت في عمليات الإجلاء من السودان

وقال الدوسري عبر حسابه في تويتر بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ11.184 شخصًا: أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري "الإخبارية" و"العربية" و"الشرق" و"واس"، ومنهم زميلي محمد شيخ مراسل "الإخبارية" الذي تَعَرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله.