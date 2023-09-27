تجدد الأمطار على العديد من مناطق المملكة بما فيها أجزاء من مكة المكرمة اليوم الأربعاء

تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط السحب الركامية يوم الأربعاء على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة السعودية، وتكون بذلك الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار الرعدية بما فيها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تدفق الرطوبة المدارية إلى جنوب غرب المملكة، بحيث تتكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء، وتشمل بذلك مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، امتدادًا لجنوب وشرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.
ويُرافق الغيوم الركامية هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات من البَرَد ونشاط في التيارات الهابطة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.