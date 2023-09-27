تجدد الأمطار على العديد من مناطق المملكة بما فيها أجزاء من مكة المكرمة اليوم الأربعاء

وفي التفاصيل يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تدفق الرطوبة المدارية إلى جنوب غرب المملكة، بحيث تتكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء، وتشمل بذلك مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، امتدادًا لجنوب وشرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.