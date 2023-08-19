"تعليم جازان" تطلق 7 خطط توجيهية للطلبة ضمن استعدادات العام الدراسي

وشملت خطط التوجيه الطلابي، تنفيذ خطة الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الابتدائي، عبر برامج توجيهية تهدف إلى تشكيل اتجاه إيجابي لدى الطلبة نحو المدرسة، وخطة التهيئة النفسية والتربوية والاجتماعية لطلاب المراحل الانتقالية الرابع ابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي، إضافة إلى خطة التهيئة النفسية لرفع الوعي لدى الطلبة، وأولياء الأمور، ومنسوبي المدرسة، بأهمية الاختبارات الوطنية والدولية، وأثرها على تحسين نواتج التعلم، وخطة لتهيئة طلبة مسارات المرحلة الثانوية وتعريفهم بماهيتها وآليات التسكين.