"تعليم جازان" تطلق 7 خطط توجيهية للطلبة ضمن استعدادات العام الدراسي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي- 7 خطط توجيهية للطلاب والطالبات ضمن استعدادات الإدارة العامة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، والتي شملت خطة للتهيئة النفسية؛ بهدف مساعدة الطلبة على تحقيق التكيف في البيئة المدرسية للعودة للدراسة والتوافق مع متطلبات المرحلة العمرية ومستجدات التعليم؛ مستهدفة طلبة الصف الأول الابتدائي وطلبة الصفوف الانتقالية، عبر تهيئتهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا للتكيف مع البيئة الدراسية، وإكسابهم انطباعات إيجابية نحو الدراسة.
وشملت خطط التوجيه الطلابي، تنفيذ خطة الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الابتدائي، عبر برامج توجيهية تهدف إلى تشكيل اتجاه إيجابي لدى الطلبة نحو المدرسة، وخطة التهيئة النفسية والتربوية والاجتماعية لطلاب المراحل الانتقالية الرابع ابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي، إضافة إلى خطة التهيئة النفسية لرفع الوعي لدى الطلبة، وأولياء الأمور، ومنسوبي المدرسة، بأهمية الاختبارات الوطنية والدولية، وأثرها على تحسين نواتج التعلم، وخطة لتهيئة طلبة مسارات المرحلة الثانوية وتعريفهم بماهيتها وآليات التسكين.
وفي جانب الانضباط المدرسي تنفذ الإدارة العامة، خطة توجيهية لتعزيز الانضباط المدرسي والسلوك الإيجابي لدى الطلبة ضمن خططها التوجيهية لانطلاقة العام الدراسي الجديد؛ بما يحقق التزامهم بالحضور للمدرسة حسب مواعيد الدراسة الرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته، وتعزيز سلوكهم الإيجابي، إلى جانب تنفيذ خطة توجيهية للتواصل مع أولياء الأمور تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين أولياء الأمور والمدرسة بما يحقق الأهداف التعليمية المأمولة، وخطة لتدريب وتأهيل منسوبي التوجيه الطلابي من مشرفي ومشرفات التوجيه الطلابي والموجهين الطلابيين والموجهات بالمدارس ومديري ومديرات المدارس ووكلاء ووكيلات الشؤون التعليمية بها.