ما بين 46 و19.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت والصمان 46 مئوية، فيما سجلت أبها أقلّ درجة حرارة 19 مئوية.