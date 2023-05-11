جامعة الملك سعود توقع اتفاقية شراكة مع طيران ناس لرعاية برنامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين

من جهتها أكدت أسماء حمدان أن الاتفاقية تعكس التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع في المملكة، وقالت: "فخورون بتوقيع اتفاقية لرعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين مع جامعة الملك سعود التي تعد الأكبر والأعرق في المملكة، حيث ستساهم الاتفاقية في تعزيز نقل المعرفة من مختلف مصادرها حول العالم لتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينسجم مع أهداف طيران ناس في دعم المواهب والمؤسسات الوطنية في المملكة".