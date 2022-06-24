"الخطوط السعودية": توطين مهن الطيران يستهدف توفير أكثر من 4000 فرصة وظيفية

وأكد "العُمر"، بمناسبة صدور قرار توطين مهن الطيران المرخصة، الذي يستهدف توفير أكثر من 4.000 فرصة وظيفية في قطاع الطيران؛ حرص القيادة ودعمها المستمر في تنمية رأس المال البشري ورفع مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات؛ مشيداً بجهود وزير الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ إضافة لجهود الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز فرص نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.