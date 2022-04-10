"العدل" تطرح وظائف شاغرة بالمرتبة الـ 8 للرجال والنساء

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من الساعة 3 مساءً، اليوم الأحد، ويستمر حتى الساعة 11 مساء يوم الخميس، الموافق 13 رمضان 1443هـ، حيث ستتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في البوابة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان.