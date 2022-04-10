"العدل" تطرح وظائف شاغرة بالمرتبة الـ 8 للرجال والنساء

أعلنت وزارة العدل حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بالمرتبة الثامنة في الرياض، بمسميات (باحث شرعي، باحث قانوني، محلل إحصاء، محلل نظم معلومات، مصلح، محاسب)، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من الساعة 3 مساءً، اليوم الأحد، ويستمر حتى الساعة 11 مساء يوم الخميس، الموافق 13 رمضان 1443هـ، حيث ستتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في البوابة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان.
وأضافت، أن إعلان النتائج سيتم عبر البوابة الإلكترونية في موعد أقصاه 20 / 11 / 1443هـ، ويعد المتقدم الذي لم يتم الإعلان عن اسمه غير مستكمل للشروط المنوّه عنها.