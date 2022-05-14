تدشين المرحلة الأولى من مبادرة رؤية "للتدريب والتوظيف" بالرياض

دشَّن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، قبل قليل المرحلة الأولى من مبادرة "رؤية" للتدريب والتوظيف، التي أطلقتها جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية، بالتعاون مع بعض شركات التشغيل والصيانة في القطاع الخاص. وتتضمن المبادرة تنظيم مجموعة من برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في أكثر من مجال.