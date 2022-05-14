تدشين المرحلة الأولى من مبادرة رؤية "للتدريب والتوظيف" بالرياض

دشَّن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، قبل قليل المرحلة الأولى من مبادرة "رؤية" للتدريب والتوظيف، التي أطلقتها جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية، بالتعاون مع بعض شركات التشغيل والصيانة في القطاع الخاص. وتتضمن المبادرة تنظيم مجموعة من برامج التدريب المنتهية بالتوظيف في أكثر من مجال.
افتُتح الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم، ثم توالت الكلمات الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية أ. موسى حردي، وبعض مسؤولي الجمعية. تلا ذلك بعض الفقرات والعروض التعريفية بالجمعية وأهدافها وأعمالها، والمبادرة وآثارها المتوقعة، والفئات المستفيدة منها. واختُتم الحفل بتكريم المشاركين والداعمين.
وذكر الدكتور الحربي أن المبادرة انطلقت بموافقة من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير 350 فرصة وظيفية لشباب وشابات الوطن من التخصصات كافة. لافتًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسد احتياج سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة لأبناء وبنات الوطن في مناطق السعودية كافة.