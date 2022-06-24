جامعة نجران تطرح 36 وظيفة تعليمية لحملة الماجستير والدكتوراه

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، إضافة إلى اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية، ولم يسبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة.