جامعة نجران تعلن وظائف أكاديمية شاغرة

ودعت الجامعة المتقدمين إلى رفع المستندات المطلوبة كافة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، بدءًا من اليوم حتى الـ 22 من شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال الرابط الآتي:

https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشددةً على استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.