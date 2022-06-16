للرجال والنساء.. "البيئة" تطرح (150) وظيفة رسمية بنظام التعاقد

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن التقديم سيتاح خلال الفترة من الأحد 20 / 11 / 1443 هـ وحتى 29 / 11 / 1443 هـ، ونوهت بأنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، كما أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.