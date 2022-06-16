للرجال والنساء.. "البيئة" تطرح (150) وظيفة رسمية بنظام التعاقد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (150) وظيفة بنظام التعاقد، على وظائف رسمية في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية للرجال والنساء.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن التقديم سيتاح خلال الفترة من الأحد 20 / 11 / 1443 هـ وحتى 29 / 11 / 1443 هـ، ونوهت بأنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، كما أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
وتضمنت الشروط والضوابط للتقديم؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا مفصولا من الخدمة بالدولة، ولائقًا صحيًا.
وتضمنت الشروط توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، واختبار اللغة الإنجليزية (TOEFL, IELTS, step ) والحرص على إرفاق درجة الاختبار.
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