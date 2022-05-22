وظائف شاغرة بالمدينة الطبية الأكاديمية لجامعة عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن توفر وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 22/ 10/ 1443هـ الموافق 23/ 5/ 2022م حتى يوم الأحد بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ 29/ 5/ 2022م ولمدة أسبوع، تعلن الجامعة عن وطائف شاغرة لديها في مدينة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الطبية الأكاديمية (AMC - IAU)، من خلال التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.iau.edu.sa/ar
وأشار اليوسف إلى أن شروط التقديم متاحة للسعوديين والسعوديات فقط مع ضرورة الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والفحص الطبي لجميع الوظائف.
ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف يمكن الاطلاع على موقع الجامعة الإلكتروني.