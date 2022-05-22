وظائف شاغرة بالمدينة الطبية الأكاديمية لجامعة عبدالرحمن بن فيصل

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 22/ 10/ 1443هـ الموافق 23/ 5/ 2022م حتى يوم الأحد بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ 29/ 5/ 2022م ولمدة أسبوع، تعلن الجامعة عن وطائف شاغرة لديها في مدينة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الطبية الأكاديمية (AMC - IAU)، من خلال التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني https://www.iau.edu.sa/ar