"بلدية المهد" تدعو 26 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للمقابلة الشخصية

والأسماء كالآتي:

رجال

مهندس معماري: ناصر منصور حميد، سراج علي الزهراني، علي محمد الجناحي، فراس محمد الطحان، أحمد علي ملا، هيثم عبدالعزيز العبودي، فيصل محمد لغبي، أحمد عيد الجهني، ريان رمضان الزهراني، عبدالعزيز تركي التركي، عمر محمد الغامدي ومهند عبدالله الزيدان.