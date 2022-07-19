"بلدية المهد" تدعو 26 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للمقابلة الشخصية

أعلنت بلدية محافظة مهد الذهب أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية لوظائفها الهندسية التي طرحتها سابقًا عبر منصة التوظيف "جدارة".
والأسماء كالآتي:
رجال
مهندس معماري: ناصر منصور حميد، سراج علي الزهراني، علي محمد الجناحي، فراس محمد الطحان، أحمد علي ملا، هيثم عبدالعزيز العبودي، فيصل محمد لغبي، أحمد عيد الجهني، ريان رمضان الزهراني، عبدالعزيز تركي التركي، عمر محمد الغامدي ومهند عبدالله الزيدان.
نساء
مهندس مدني: ابتهاج عطية العطوي، وغدير سالم العنزي.
مهندس تخطيط: لجين فرج الصاعدي، البتول علوي بافقية، عنان عمر الدوسري، رنيم علي العياد، سمية عثمان حدادي، ريناد محمود ناضر، هند علي دغريري، مشاعل أحمد دباء، طيبة عبده بكرين، نور فهد الصبياني، نوف يحيى راجحي وسارة حمزة علاقي.