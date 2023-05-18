وظائف صحية وهندسية وتقنية وإدارية شاغرة للسعوديين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن التقديم سيستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 01/11/1444هـ الموافق 21 / 05 / 2023م، حتى يوم السبت بتاريخ 14/ 11/ 1444هـ الموافق 2023/6/03 الساعة 2:30 مساءً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة .