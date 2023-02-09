للكادر النسائى بالداخلية .. فتح باب القبول بالخدمات الطبية .. السبت ولمدة أسبوع

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول)، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 / 7 / 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 25 / 7 / 1444هـ .
وأكدت الإدارة العامة للقبول أن يشترط في المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وحاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها، والحصول على درجة (البكالوريوس ، الدبلوم) بالتخصص الصحي نفسه بتقدير لا يقل عن ( جيد)، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
وشددت على أنه يجب أيضًا ألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
وتضمنت ضوابط القبول ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز سائر إجراءات واختبارات القبول، وإن كانت تحمل مؤهلاً صادرًا من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، أيضًا يجب أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.
الوظائف والمؤهلات المطروحة لرتبة وكيل رقيب يتطلب مؤهل بكالوريوس والوظيفة هي تمريض – مختبرات عامة، ولرتبة عريف يتطلب مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف السنة والوظيفة ستكون تمريض – مختبرات عامة، وأخيرًا لرتبة جندي أول بمؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين والوظيفة المتاحة هي : تمريض – مختبرات عامة – مساعد طبيب أسنان.