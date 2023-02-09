للكادر النسائى بالداخلية .. فتح باب القبول بالخدمات الطبية .. السبت ولمدة أسبوع

وأكدت الإدارة العامة للقبول أن يشترط في المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وحاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها، والحصول على درجة (البكالوريوس ، الدبلوم) بالتخصص الصحي نفسه بتقدير لا يقل عن ( جيد)، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.