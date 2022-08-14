"تعليم الليث" يدعو المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية إلى المراجعة غدًا

دعا قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم بمحافظة الليث المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، البالغ عددهم ٢٤٦ مرشحًا ومرشحة في عدد من التخصصات العلمية، إلى مراجعتها بدءًا من يوم غد الاثنين، ولمدة أسبوع؛ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية، بقاعة الاجتماعات والمعارض بمقر إدارة التعليم خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظُهرًا.
ورحَّب مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بالمرشحين والمرشحات، راجيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد للمشاركة مع زملائهم في الميدان التعليمي لخدمة أبناء وبنات المحافظة كافة، والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين عن التعليم في السعودية.
ووجَّه "الحازمي" بتقديم التسهيلات والخدمات والدعم اللازم كافة لضيوف إدارة التعليم.
من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور علي بن محمد السوادي، أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا في تسخير إمكانياتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية التعاقدية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم لاستكمال الإجراءات.
وطالب السوادي المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، أصل السجل الأكاديمي مع نسخة منه، إضافة إلى أصل وثيقة الدبلوم التربوي لمن يحمل دبلومًا تربويًّا مع نسخة منها، معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات من خارج السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة من مكتب معتمد إذا كانت بلغة غير اللغة العربية، إنهاء إجراءات الكشف الطبي عن طريق مركز الفحص الطبي الشامل بمكة المكرمة وإصدار الرخصة المهنية لاستكمال إجراءات التعاقد.