"تعليم الليث" يدعو المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية إلى المراجعة غدًا

وطالب السوادي المرشحين والمرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، أصل السجل الأكاديمي مع نسخة منه، إضافة إلى أصل وثيقة الدبلوم التربوي لمن يحمل دبلومًا تربويًّا مع نسخة منها، معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات من خارج السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة من مكتب معتمد إذا كانت بلغة غير اللغة العربية، إنهاء إجراءات الكشف الطبي عن طريق مركز الفحص الطبي الشامل بمكة المكرمة وإصدار الرخصة المهنية لاستكمال إجراءات التعاقد.