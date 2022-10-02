وظائف شاغرة.. أكثر من 2000 فرصة عمل بملتقى "كفاءات" في هذه التخصصات

وأوضح الأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، أن الملتقى استهدف أكثر من 2000 فرصة عمل لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: الهندسة، والتمريض، والصيدلة، والسياحة والفندقة، والأمن والسلامة، والجودة والتأمين، والتسويق، والمحاسبة، والتصميم الجرافيكي، مشيرًا إلى أن ملتقى "كفاءات" تميز بتوفير مجموعة كبيرة من الوظائف النوعية، إلى جانب تقديم ورش عمل تأهيلية للمرشحين، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات المهنية، منوهاً بدعم "هدف" لرواتب من يتم توظيفهم بنسبة 50% بما لا يتجاوز 3000 ريال.