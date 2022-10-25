"الشؤون الإسلامية" بالرياض تدعو إلى شغل 491 وظيفة بهذه الاختصاصات

وبيّن فرع الوزارة بمنطقة الرياض، في بيان صحفي لها، أن مسوغات التعيين للوظائف ستكون وفق الشروط العامة المقررة لنظام تعيين الأئمة والمؤذنين والمدونة في بوابة الوزارة الإلكترونية، داعياً المؤهلين إلى مراجعة الفرع بمقره بحي الغرابي بوسط مدينة الرياض؛ لتقديم الطلبات الخاصة بشغل الوظائف.