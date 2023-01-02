"الصحة" تطرح وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير

واشترطت "الصحة" في المتقدم تقديم وثيقة التخرج، موضَّحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مع إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة، كذلك شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.