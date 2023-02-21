للرجال.. فتح التقديم لوظائف على رتبة جندي بالجوازات السبت المقبل

واشترطت الجوازات في المتقدم، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات، أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.