للرجال.. فتح التقديم لوظائف على رتبة جندي بالجوازات السبت المقبل

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف عسكرية (رجال) على رتبة (جندي)، بدءاً من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444هـ.
واشترطت الجوازات في المتقدم، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات، أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
كما اشترطت أيضاً في المتقدم ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، مع ضرورة أن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية، ومشددة على تعبئة المتقدم لكافة الحقول بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.