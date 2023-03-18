"الشؤون الإسلامية" بمكة تستعد لإعلان نتائج المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي المساجد

وكان عددٌ من فروع الوزارة بمناطق المملكة قد أعلن خلال الأسابيع الماضية؛ عملية إعلان نتائج التوظيف للمتقدمين على وظائف العقود، بعد الانتهاء من إجراءات التدقيق والمفاضلة بين المتقدمين.