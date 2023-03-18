وظائف
"الشؤون الإسلامية" بمكة تستعد لإعلان نتائج المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي المساجد
علمت "سبق" من مصادرها بأن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة؛ سيبدأ في إعلان نتائج وظائف المراقبين والمراقبات خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب المصادر، فإنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين من الجنسين على وظائف العقود من خلال أرقامهم المسجلة؛ حيث يشمل الإعلان مكة ومحافظاتها.
وكان عددٌ من فروع الوزارة بمناطق المملكة قد أعلن خلال الأسابيع الماضية؛ عملية إعلان نتائج التوظيف للمتقدمين على وظائف العقود، بعد الانتهاء من إجراءات التدقيق والمفاضلة بين المتقدمين.