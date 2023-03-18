"الشؤون الإسلامية" بمكة تستعد لإعلان نتائج المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي المساجد
وظائف

"الشؤون الإسلامية" بمكة تستعد لإعلان نتائج المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي المساجد

عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

علمت "سبق" من مصادرها بأن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة؛ سيبدأ في إعلان نتائج وظائف المراقبين والمراقبات خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر، فإنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين من الجنسين على وظائف العقود من خلال أرقامهم المسجلة؛ حيث يشمل الإعلان مكة ومحافظاتها.

وكان عددٌ من فروع الوزارة بمناطق المملكة قد أعلن خلال الأسابيع الماضية؛ عملية إعلان نتائج التوظيف للمتقدمين على وظائف العقود، بعد الانتهاء من إجراءات التدقيق والمفاضلة بين المتقدمين.

وظائف
مكة المكرمة
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org