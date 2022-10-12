"الأوقاف" تطرح 7 فرص وظيفية شاغرة بـ"الاستقطاب" بالرياض

وتَمثلت الوظائف المطروحة في (مدير إدارة التقارير المالية) في الإدارة العامة للموازنة والتقارير، و(رئيس قسم التواصل الداخلي) في الإدارة العامة للموارد البشرية، ووظيفة (أخصائي أول أرشفة ووثائق) في إدارة مركز الوثائق والمحفوظات، أيضًا (مدير أداء الأوقاف) في إدارة أداء الأوقاف، وفرصة بمهام (أخصائي أول الاتصالات الإدارية) في إدارة مركز الوثائق والمحفوظات، و(أخصائي تطوير الشراكات) في إدارة عمليات وتطوير الشراكات، والأخيرة بمسمى (أخصائي عمليات الشراكات) في إدارة عمليات وتطوير الشراكات.