محليات

شرطة "حائط حائل" تقبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
شرطة "حائط حائل" تقبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والحشيش
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الحائط بمنطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حائل
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر
شرطة الحائط

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