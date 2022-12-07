احتفاءً بزيارته إلى المملكة .. مواطنة سعودية تبدع في رسم بورتريه للرئيس الصيني

مثل غيرها من المواطنين السعوديين، الذين أعربوا عن ترحيبهم وسرورهم بالزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة، لكن من خلال لغة الفن التشكيلي بقدرته على تجسيد المعاني والمشاعر الإيجابية، أبدعت المواطنة السعودية مها الشيخ في رسم بورتريه للرئيس الصيني شي جينبينغ، ونشرت مقطع فيديو يُظهر إنهاءها لرسم اللوحة بالتزامن مع وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
ودفعت جودة لوحة البورتريه "سبق" إلى التواصل مع مها الشيخ، للتعرف على أسباب رسمها لبورتريه الرئيس شي جينبينغ، فأوضحت أنها رسمت اللوحة احتفاءً وابتهاجًا بزيارة الرئيس الصيني إلى المملكة، لاعتقادها أن الزيارة ستوسع آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على مصالح البلدين، بالإضافة إلى شغفها بالثقافة الصينية.
وعن علاقتها بالثقافة الصينية، بيّنت أنها بادرت إلى تعلم اللغة الصينية منذ ما يقارب سنتين، ووصلت في تعلمها إلى منتصف الطريق تقريبًا، على الرغم من أنها حاصلة على ماجستير في القانون الدولي، وتعمل مستشارة قانونية.
وحول تجربتها في رسم بورتريه الرئيس الصيني، ذكرت مها الشيخ أنها ليست فنانة تشكيلية، كما قد يلوح لمن يطالع لوحاتها، بل مجرد هاوية لفن الرسم، وتستمد موضوعات لوحاتها غالبًا من التاريخ.