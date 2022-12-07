احتفاءً بزيارته إلى المملكة .. مواطنة سعودية تبدع في رسم بورتريه للرئيس الصيني

مثل غيرها من المواطنين السعوديين، الذين أعربوا عن ترحيبهم وسرورهم بالزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة، لكن من خلال لغة الفن التشكيلي بقدرته على تجسيد المعاني والمشاعر الإيجابية، أبدعت المواطنة السعودية مها الشيخ في رسم بورتريه للرئيس الصيني شي جينبينغ، ونشرت مقطع فيديو يُظهر إنهاءها لرسم اللوحة بالتزامن مع وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.