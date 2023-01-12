"لتبقى" يدشن موقعه التوعوي لأجيال المستقبل حول مخاطر التبذير والاستهلاك الخاطئ

وجاء الإطلاق بعد حفل التدشين الذي رعاه وحضره وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان وعدد من المسؤولين في الجهات المختلفة، وجمع غفير من طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي يوم الإثنين الماضي وستستمر الحملة طوال العام الميلادي الحالي 2023.