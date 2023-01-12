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"لتبقى" يدشن موقعه التوعوي لأجيال المستقبل حول مخاطر التبذير والاستهلاك الخاطئ
رسائل توعوية في قوالب متنوعة حول أهمية الترشيد تناسب فئة الأطفال
أطلقت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" الموقع الإلكتروني "لتبقى أطفال"، والذي يستهدف أجيال المستقبل في التوعية من مخاطر تبذير واستهلاك الطاقة الخاطئ، وسيتضمن الموقع الرسائل التوعوية في قوالب متنوعة تناسب هذه الفئة.
وجاء الإطلاق بعد حفل التدشين الذي رعاه وحضره وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان وعدد من المسؤولين في الجهات المختلفة، وجمع غفير من طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي يوم الإثنين الماضي وستستمر الحملة طوال العام الميلادي الحالي 2023.
وجاءت فكرة الموقع باعتبار أن الطاقة لها دور كبير في تنمية الوطن وازدهاره.