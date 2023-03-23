طوال شهر رمضان.. "سبق" تستعرض "قبسات بلاغية" من القرآن الكريم

‏وأتبع "المختص بالبلاغة والنقد": في آية {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قدم ضمير الفصل "إياك"؛ لحصر العبادة والاستعانة بالله، وقدمت العبادة على الاستعانة؛ لأن الاستعانة ثمرتها. وأما {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، فقال المستقيم، ولم يقل صفة أخرى؛ لأنها الأنسب في وصف هذا الدين الحق، وتمهيدًا لبسط الإجابة وهذا ما يسمى بالتفسير بعد الإبهام.