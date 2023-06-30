"الجوازات" تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أداء مناسك الحج.