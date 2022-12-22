في "بالي".. "آل الشيخ" من أكبر دولة مسلمة في العالم يرفع علم "خير الأمة"

وقال الوزير بتلك المناسبة: "بسم الله وعلى بركة الله نرفع راية مؤتمر دول آسيان “خير أمة“ من مدينة بالي في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، ونرجو من الله -عز وجل- أن يكون هذا المؤتمر منطلقًا لنشر رسالة الوئام والمحبة والتسامح وإبراز خيرية الأمة الإسلامية، تحقيقًا لتطلعات إمام المسلمين مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- اللذين يقدمان الغالي والنفيس في خدمة المسلمين في العالم".