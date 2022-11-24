للدرجة القصوى.. "هلال مكة" يرفع جاهزيته بعد الأمطار الغزيرة على عدة محافظات

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات المنطقة.
وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون على الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، كما تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول امطار غزيرة من صباح اليوم الخميس .
وناشد "بلجون" جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية؛ لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.