"سلطان بن سلمان" يرعى حفل جائزة القرآن للأطفال ذوي الإعاقة

يذكر أن الجائزة هي مبادرة كريمة من الأمير سلطان بن سلمان، والذي تكفل بجميع تكاليف الجائزة منذ انطلاقها، في إطار جهوده لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لهم في المجالات المختلفة، وتحصينهم بكل ما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومتميزة في وطنهم.