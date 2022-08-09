ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة: 14 مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 366 متنًا من الإبل، و 316 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.