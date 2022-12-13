"ابن نادر" يحرز لقب "بيرق المؤسس" في "لون المجاهيم"

حقق مالك الإبل فرحان بن محمد بن نادر، بمنقيته "النادرات"، "بيرق المؤسس" في لون المجاهيم 80، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.
وقال "ابن نادر"، اليوم الثلاثاء: تحقيق لقب البيرق جاء بعد منافسة قوية من الملاك في هذا الشوط القوي، وجهود مستمرة للعناية بالمنقية طوال موسم كامل.
وأكد أن حضوره للصياهد جاء لتحقيق الألقاب دون النظر لمن يحضر أو يغيب، مشددًا على أنه يسعى لضم لقب النخبة للبيرق، مرحّبًا بجميع المنافسين، ومنهم نغيمش بن قروش، على لقب النخبة.
ونوّه إلى أن الرعاية السنوية للمهرجان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، بمثابة تكريم لجميع المشاركين ولكل محبي الإبل وجمهورها العريض.
وقال مالك الإبل فرحان بن محمد بن نادر: جهود نادي الإبل مقدرة ومشهودة بقيادة رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، الذي سار في ركب التنظيم والتطوير والارتقاء به حتى صار أهم مهرجان للإبل في العالم، بفضل الله وتوفيقه.