"ابن نادر" يحرز لقب "بيرق المؤسس" في "لون المجاهيم"

وأكد أن حضوره للصياهد جاء لتحقيق الألقاب دون النظر لمن يحضر أو يغيب، مشددًا على أنه يسعى لضم لقب النخبة للبيرق، مرحّبًا بجميع المنافسين، ومنهم نغيمش بن قروش، على لقب النخبة.