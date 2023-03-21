"أمير الجوف" يتفقد مشروع المطار الجديد ويوجه بالمتابعة وسرعة التنفيذ

والْتقى أمير المنطقة في مستهل الجولة، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي ومرافقيه، مستمعًا لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "411.950" مترًا مربعًا، وصُمم ليخدم "مليون" راكب في العام من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بعدد 7 بوابات سفر، وعدد "4" جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.