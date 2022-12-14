وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة جازان ويطلع على مشاريعها

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قيادات جامعة جازان، مساء اليوم، في البرج الإداري بالمدينة الجامعية، بحضور نائب الوزير للبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.
ورحّب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالوزير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تعريف بالجامعة وكلياتها، إضافة إلى عرض أبرز عملياتها في التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030م.
كما اطلع وزير التعليم خلال زيارته للمجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية مساء اليوم، على ما يتضمنه من كليات وعمادات وقاعات دراسية وتدريبية. وبيّن رئيس الجامعة أن المجمع يتسع لأكثر من 12 ألف طالبة، ويضم 5 كليات؛ هي: الهندسة، والعلوم، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والتصميم والعمارة والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 5 عمادات مساندة و12 إدارة، ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملًا، و20 قاعة للتدريب وورش العمل، ومسرح يتسع لـ450 شخصًا.
وشملت زيارة وزير التعليم والوفد المرافق له، المستشفى الجامعي داخل المدينة الجامعية؛ حيث استمع لشرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى حاليًّا من خلال العيادات الخارجية والعيادات الاستشارية، التي تشمل أقسام الطب الباطني والجراحة والنساء والتوليد وطب الأطفال والرعاية العاجلة والعلاج الطبيعي والطب التأهيلي والمختبر والصيدلية والأشعة، مشيرًا إلى أن المستشفى سيطلق عمليات اليوم الواحد خلال شهرين.