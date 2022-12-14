وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة جازان ويطلع على مشاريعها

كما اطلع وزير التعليم خلال زيارته للمجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية مساء اليوم، على ما يتضمنه من كليات وعمادات وقاعات دراسية وتدريبية. وبيّن رئيس الجامعة أن المجمع يتسع لأكثر من 12 ألف طالبة، ويضم 5 كليات؛ هي: الهندسة، والعلوم، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والتصميم والعمارة والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 5 عمادات مساندة و12 إدارة، ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملًا، و20 قاعة للتدريب وورش العمل، ومسرح يتسع لـ450 شخصًا.