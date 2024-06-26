يستهدف متخصّصي العلوم.. "كاوست" تُطلق برنامجها التدريبي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أوضح مدير أكاديمية "كاوست" الدكتور سلطان البركاتي؛ أن هذا البرنامج يصب في تعزيز المسيرة التعليمية للطلاب المتميّزين وتعميق فهمهم للتقنيات المتطورة؛ كالذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والروبوتات، وتأهيلهم ليكونوا رواداً وقادة قادرين على مواجهة تحديات العالم الواقعي؛ مضيفاً أن هذه الشراكة دليلٌ صادقٌ على الإسهام في تنمية القدرات الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، مما يرسخ لجيلٍ جديدٍ من القادة الذين سيقودون التغيير الإيجابي والتحوُّل على نطاق عالمي.