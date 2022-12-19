فريق طبي بالطائف ينهي معاناة مريضة أربعينية مع الحصوات المتشعبة بالكلى

نجح فريق طبي في قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر ٤٣ سنة كانت تعاني آلاماً في الكليتين، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبيّن وجود حصوات متشعبة في الكليتين (قرن الوعل).
وقالت صحة الطائف، إن الفريق الطبي المعالج بعد ظهور النتائج قرّر استخراج الحصوات باستخدام منظار الكلى الصلب والمرن، واستخدام ليزر الحصوات لتفتيت واستخراج الحصوات على مرحلتين، حيث تم البدء بالكلية الأولى وبعدها تمّ استخراج الحصوة من الكلية الأخرى وهي من الإجراءات المعقّدة في المسالك البولية واستغرقت ساعتين، حيث تمّ تفتيت واستخراج الحصوة من الكلى عن طريق فتحة صغيرة من الجلد ١ سم، وتكللت العملية بالنجاح، والله الحمد.