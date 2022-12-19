فريق طبي بالطائف ينهي معاناة مريضة أربعينية مع الحصوات المتشعبة بالكلى

وقالت صحة الطائف، إن الفريق الطبي المعالج بعد ظهور النتائج قرّر استخراج الحصوات باستخدام منظار الكلى الصلب والمرن، واستخدام ليزر الحصوات لتفتيت واستخراج الحصوات على مرحلتين، حيث تم البدء بالكلية الأولى وبعدها تمّ استخراج الحصوة من الكلية الأخرى وهي من الإجراءات المعقّدة في المسالك البولية واستغرقت ساعتين، حيث تمّ تفتيت واستخراج الحصوة من الكلى عن طريق فتحة صغيرة من الجلد ١ سم، وتكللت العملية بالنجاح، والله الحمد.