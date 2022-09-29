"تجمع المدينة الصحي" يطلق برنامج الخدمات المشتركة بالمنطقة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، عن إطلاق برنامج الخدمات المشتركة ضمن استراتيجيته المعلنة مؤخرًا؛ بهدف توحيد أساليب الأعمال غير الطبية، والحد من ازدواجية المهام، وتكييف مستويات الخدمات والارتقاء بجودتها، والتركيز على بناء القدرات الأساسية، إضافة إلى طرح الخدمات الذكية وقياس الأداء.
ويُعد برنامج الخدمات المشتركة أحد النماذج ضمن استراتيجية تجمع المدينة المنورة الصحي لزيادة الكفاءة التشغيلية للإدارات المختلفة من خلال العمل بمفهوم الشراكة وتقديم الدعم لكل الخدمات، وتنظيم نشاطاتها، وتوحيد إجراءاتها، والإشراف وإحكام المراقبة عليها.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن أهمية الخدمات المشتركة تكمن في توفير بيئة مناسبة لخدمات العملاء، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للمستفيدين، وإتاحة المزيد من الوقت للتركيز على الأنشطة المتعلقة بالشؤون الاستراتيجية.
وكان تجمع المدينة قد أعلن استراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضًا تحسين التشغيل والاستدامة المالية.
وبيّن في استراتيجيته أن رؤيته هي أن يكون تجمع المدينة المنورة الصحي مقدم الخدمة الصحية الموثوق لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة؛ فيما تتمثل رسالته في تحسين الصحة السكانية بالمدينة المنورة عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن.
وشملت الاستراتيجية خمس قِيَم؛ هي خدمات محورها الفرد، والعمل الجماعي، والاحترام، والمسؤولية، والتمكين.. وتتضمن الخدمات المشتركة في المرحلة الأولى إدارات رأس المال البشري، والشؤون القانونية والامتثال، والتواصل المؤسسي والتغيير، والتشغيل، والصحة الرقمية، والشؤون المالية والمحاسبة.