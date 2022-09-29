"تجمع المدينة الصحي" يطلق برنامج الخدمات المشتركة بالمنطقة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، عن إطلاق برنامج الخدمات المشتركة ضمن استراتيجيته المعلنة مؤخرًا؛ بهدف توحيد أساليب الأعمال غير الطبية، والحد من ازدواجية المهام، وتكييف مستويات الخدمات والارتقاء بجودتها، والتركيز على بناء القدرات الأساسية، إضافة إلى طرح الخدمات الذكية وقياس الأداء.