"الخطيب" يفتتح مركز التحكم.. ويُكَرّم المتميزين في مركز العناية بالسائح

وتم تكريم المتميزين في مركز العناية بالزائر، عطفًا على نتائج رضا الزوار عن خدمات المركز، بالإضافة إلى استعراض أهم الأرقام والإنجازات خلال الفترة الماضية؛ حيث تتوقع منظومة العناية بالزائر خدمة ما يقارب مليون زائر بنهاية العام الجاري 2022، عبر قنواتها المختلفة داخل وخارج المملكة عبر 25 رقمًا دوليًّا لخدمة العديد من الدول المستهدفة سياحيًّا.