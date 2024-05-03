"عين تحرس وأخرى تتابع".. شاهد جهود أمنية متكاملة تزامن صلاة الجمعة في الحرم

أدى ضيوف الرحمن صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة وطمائنينة؛ وسط منظومة من الخدمات الأمنية الكاملة، ونفذت قوات أمن الحج والعمرة خططها على أكمل وجه.
وبث الحساب الرسمي لسناب "الداخلية" مقاطع توضح جهود رجال قوات أمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال التواجد الأمني في كل ممرات وطرق وساحات وصحن المطاف وأدواره.
وتولت القوة تقديم العون ومد يد المساعدة والتوجية وإرشاد قاصدي المسجد للصلاة وتوزيع الكثافات وتسهيل حركة المصلين.
فيما تولت غرفة المراقبة والتحكم المتابعة والرصد الإلكتروني لحركة الزوار والمعتمرين والمصلين وتوجية رجال الأمن الميدانين للتعامل مع الكثافات الأرضية وتوجية المصلين للمسارات الأقل كثافة.
فيما تركز عدد من رجال القوة حول محيط الكعبة المشرفة لحراسة الحجر الأسود أثناء أداء الخطبة وصلاة الجمعة.