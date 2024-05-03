"عين تحرس وأخرى تتابع".. شاهد جهود أمنية متكاملة تزامن صلاة الجمعة في الحرم

أدى ضيوف الرحمن صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة وطمائنينة؛ وسط منظومة من الخدمات الأمنية الكاملة، ونفذت قوات أمن الحج والعمرة خططها على أكمل وجه.