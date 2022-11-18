"رئاسة الشؤون الحرمين" تُطلق مبادرة "الأولوية لهم" لتقديم خدمة العربات الكهربائية لكِبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكِبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف المشقة وتسهيل الخدمة لهم، وذلك من خلال عدة نقاط جُهزت لهم على مداخل المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسرٍ وسهولة.