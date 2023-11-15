"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح سريعة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم ونجران والشرقية وجازان وعسير والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطاراً متوسطة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أمطاراً متوسطة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة ورياض الخبراء وضريبة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطاراً خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً متوسطة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات والطائف والخرمة ولموية وتربة ورنية والليث والقنفذة، وأمطار خفيفة على جدة والشعيبة والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً متوسطة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.