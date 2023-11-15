"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح سريعة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطاراً متوسطة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.