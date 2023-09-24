يوم الوطن.. شوارع وميادين الأحساء تتزين بالألوان الخضراء واللوحات الوطنية

وشهدت الاحتفالاتُ العديدَ من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستلهم مسيرة الوطن منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ومن بعده الملوك -رحمهم الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- الذي شهد المزيد من التطور والبناء في مختلف المجالات، في حين جذبت العرضة السعودية، والفلكلور الشعبي، وسط مدينة الهفوف، الأهالي والزوار، راصدين عبر كاميراتهم صورًا من الاحتفالات والفرحة التي تشهدها المحافظة.