الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الخميس المقبل.