هيئة الزكاة تُصدر قواعد عدم خضوع المكلف "المملوك لوقف" لجباية الزكاة

وشملت القواعد عددًا من الضوابط والأحكام؛ أبرزها أن يُقدم المكلف، سنويًّا، طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقًا به المستندات المطلوبة، على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة "السابعة عشرة" من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.