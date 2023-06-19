مكة المكرمة.. تدخّل جراحي عاجل يُنقذ حاجًّا إندونيسيًّا انفجرت معدته

أنقذ تدخّل جراحي عاجل لفريق طبي مختص في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حاجًّا إندونيسيًّا يبلغ من العمر 90 عامًا؛ إثر تعرضه لانفجار في المعدة؛ حيث كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع قيء وعدم القدرة على الأكل، وقد تم عمل أشعة له في البعثة المرافق لها، وأظهرت أن لديه انفجارًا في الجهاز الهضمي.