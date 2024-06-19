رفع 103 آلاف طنّ من النفايات.. "زيتوني": بدء أعمال التطهير والتعقيم في المشاعر المقدسة

وكشفت الأمانة أنه تم رفع وإزالة "103,800" طنّ من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم الثاني عشر منه، منوهةً إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تضمّنت أيضًا عملية تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية، والتي تم تخزين وكبس النفايات بها خلال أيام التشريق والبالغ عددها "113" مخزنًا أرضيًّا، و"1135" صندوقًا كهربائيًّا ضاغطًا للنفايات يستوعب الصندوق الواحد أكثر من "8" أطنان.