أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل قاعات متعددة الاستخدامات، بمساحة تقارب 10000 متر مربع، على تقاطع طريق أميمة بنت أبي حثمة مع طريق عمران بن طلحة بن عبيدالله بالمدينة المنورة؛ وذلك للإسهام في جودة الحياة والتنمية في الخدمات المقدمة بالمنطقة بشكل مستدام ومبتكر.