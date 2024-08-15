أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل قاعات متعددة الاستخدامات، بمساحة تقارب 10000 متر مربع، على تقاطع طريق أميمة بنت أبي حثمة مع طريق عمران بن طلحة بن عبيدالله بالمدينة المنورة؛ وذلك للإسهام في جودة الحياة والتنمية في الخدمات المقدمة بالمنطقة بشكل مستدام ومبتكر.
وأوضحت الأمانة أن مدة العقد تبلغ 25 سنة، وأن الفترة المُعفاة من الأجرة 10% من مدة العقد، وموعد فتح المظاريف 1/ 10/ 2024م.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية، إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات، ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.