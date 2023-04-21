رمز له أصل وقصص.. "العيدية".. بهجة للصغار وحلقة وصل للأهل والجيران

من جانبه يقول هادي مروعي، الذي يعمل بائعًا في محلّ للهدايا: إن عيد الفطر يشهد إقبالًا كبيرًا على شراء الهدايا المخصصة لتوزيعات العيد، لاسيما من السيدات، مبيّنًا أن المحل يبدأ بتجهيز كميات كبيرة من العيديات المخصّصة للصغار بعدة أشكال، وتكون على شكل أكياس من القماش برسومات كرتونية منوّعة، توضع فيها أصناف الهدايا بحسب طلب العملاء، ومنها على هيئة بطاقة تحوي قالب شوكولاتة، وجزء مخصص لوضع النقود الورقية.